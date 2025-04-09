Karabük Belediyesi ekipleri baharın gelmesiyle birlikte parklar ve yeşil alanlarda temizlik ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Karabük Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde, 130 farklı parkta bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Çim biçme, budama, toprak yenileme, bitki bakımı ve temizlik gibi işlemlerle kent genelindeki yeşil alanlar, bahara hazırlanıyor. Özellikle çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme noktalarında yapılan bakım çalışmaları ile vatandaşların güvenli ve temiz ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak ihtiyaç duyulan bölgelerde hızlı müdahaleler gerçekleştirirken sahadaki çalışmalar, hem çevre kalitesini yükseltiyor hem de şehir estetiğine katkı sunuyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Karabük’te yeşil alanlarımızı sadece mevsimsel değil, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla ele alıyoruz. Parklarımızı ve dinlenme alanlarımızı daha temiz, güvenli ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir şehirde yaşamaları için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" dedi.