Tekirdağ’da jandarma ekipleri, şüpheli aracın kaputunu açınca, uyuşturucu maddeleri özel bölmede buldu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda İ.A. ve A.T. isimli iki şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobil durdurularak detaylı şekilde arandı.

Jandarma ekipleri, aracın ön kısmındaki kaputu açarak motor bölümünü didik didik aradı. Yapılan kontrollerde, aracın kaputunun altında özel bir bölmeye zulalanmış halde uyuşturucu maddeler bulundu.

Kaput altına gizlenen bu düzeneğin içerisinden; 121 gram eroin, 2 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.200 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.