Antalya’da Kepez İlkokulu, Kepez Ortaokulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlediği kan bağışı ve hayır panayırı etkinliğinde 106 ünite kan toplandı, etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Kepez ilçesinde aynı kampüste eğitim veren Kepez İlkokulu, Kepez Ortaokulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 2200 öğrencinin eğitim gördüğü kampüste düzenlenen kan bağışı kampanyası ve hayır panayırı etkinliği öğrenci, veli, öğretmen ve mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yapılan başvurular sonucunda 218 kişi kan bağışında bulunmak için başvururken, gerekli kontrollerin ardından toplam 106 ünite kan toplanarak önemli bir sağlık ihtiyacına katkı sağlandı.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen hayır panayırında ise adeta bir şenlik havasında geçti. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin birlikte hazırladığı yiyecek, içecek ve el emeği ürünler stantlarda sergilendi. Katılımcılar hem alışveriş yaparak okula maddi destek sağladı hem de keyifli vakit geçirdi. Özellikle öğrencilerin kendi hazırladığı ürünler büyük ilgi gördü. Müzik, oyunlar ve çeşitli gösterilerle renklendirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.