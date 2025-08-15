Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık köyünde dün akşam saatlerinde tarım arazisinde başlayarak çalılık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangına müdahale sırasında bir kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın söndürme çalışmalarında görevli itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark etti. Ölümle burun buruna gelen kaplumbağa, ekiplerin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği personeli, kurtardıkları kaplumbağaya elleriyle su içirerek hem susuzluğunu giderdi hem de yaşadığı şoku hafifletmeye çalıştı. Ardından minik can dost, yangın bölgesinden uzak, güvenli bir noktada tekrar doğaya bırakıldı.