Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin spor altyapısına büyük katkı sunacak projenin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova’nın spor altyapısına büyük katkılar sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı projeler arasında yer alan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tam gaz devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve tamamlandığında ilçenin spor altyapısına sınıf atlatacak projede iç tefrişat çalışmaları yoğun bir tempoda sürüyor. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde çalışan ekipler, iç mekan ve dış mekan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, elektrik tesisatı, havalandırma montajı, duvar örme, zemin seramik serimi vb. birçok çalışma devam ediyor. Ayrıca Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde büyük sahanın tribün korkulukları ve asma kat tribün panelleri montajları da tamamlandı.

7’DEN 70’E HERKESE SPOR İMKANI

Atatürk Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönüm arazide inşa edilen ve 2 bin kişilik seyirci kapasitesi ile birlikte tamamlandığında 9 farklı branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına olanak sunacak ‘Kapalı Spor Salonu ve sporcu Fabrikası’ Çayırova’nın spor altyapısına büyük bir seviye atlatacak. Her detayın düşünüldüğü ve Çayırova’dan milli sporcuların da yetişmesine zemin hazırlayacak tesis, en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların hizmetine sunulacak. Sadece Çayırovalı çocukların ve gençlerin değil, 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği bir alan olacak ‘Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçeye hizmet vermeye başlayacak.