Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 2 uyuşturucu madde satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik Vatan Mahallesi’nde E.Ç. ve Yıldızkent Mahallesi’nde E.Ö.’nün ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 6 adet peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 2 cep telefonu, 3 bin 195 lira ve 2 makas ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan E.Ç. ve E.Ö., emniyetteki işlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.