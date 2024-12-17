Önlenebilir ölüm nedenlerinden biri olan rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı bir numaralı korunma yollarından biri olarak bilinirken, görülme sıklığının artması nedeniyle korunmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Narin Türkmen, rahim ağzı kanserine neden olan HPV ve aşılar hakkında bilgi verdi. Rahim ağzını kaplayan hücrelerin anormal şekilde büyüyüp çoğalmasıyla karakterize rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri de HPV olarak biliniyor. Araştırmalara göre 200’den fazla türü olan HPV’nin 15 türü kanserle ilişkilendiriliyor. Bazı HPV türlerinin sadece siğillere neden olurken, bazılarının farklı kanser türlerine neden olduğunu belirten Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Narin Türkmen, “Erkeklerde de görülebilen siğiller en çok kadınları etkilemektedir. Genital siğiller; düz lezyonlar, küçük karnabahar benzeri şişlikler veya küçük sap benzeri çıkıntılar olarak görülür. Kadınlarda genital siğiller ekseriyâ vulvada görülür ancak anüsün yakınında, servikste veya vajinada da görülebilir. Erkeklerde genital siğiller peniste ve skrotumda veya anüs çevresinde görülür. Erkeklerdeki genital bölge siğilleri tedavi edilmediğinde ‘Busckhe Lowenstein’ tümörüne yol açabilir. Bu sebeple erken yaşlarda HPV aşısı yapılması önemlidir. HPV virüsüne bağlı gelişen bu hastalıklar aşılar sayesinde engellenebilir” dedi.

“HPV aşısı pek çok hastalığı engelleyebilir”

Aşıların içerisinde bulundurdukları tiplere karşı koruma oranının çok yüksek olduğunu söyleyen Op. Dr. Narin Türkmen, şu bilgileri verdi: “HPV’nin bazı tipleri, rahim ağzı yani serviks kanserine neden olabilir. Anüs, penis, vajina, vulva ve orofaringeal kanserler de dahil olmak üzere diğer kanser tipleri de HPV enfeksiyonuyla ilişkilendirilmiştir. Bu enfeksiyonlar genellikle cinsel yolla veya diğer cilt teması yoluyla bulaşır. Aşılar, genital siğillere veya rahim ağzı kanserine neden olma ihtimali en yüksek olan HPV türlerine karşı koruma sağlayabilir.”

“Düzenli smear ve HPV testi önemli”

Op. Dr. Narin Türkmen, rahim ağzı kanserinin HPV enfeksiyonu nedeniyle gelişen, önlenebilen ya da erken teşhis edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunun altını çizerek, “Erken evre serviks kanseri genelde semptomlara neden olmaz. Kadınların servikste kansere yol açabilecek herhangi bir kanser öncesi değişikliği tespit etmek için düzenli tarama testleri yaptırmaları hayati önem taşır. Düzenli olarak pap smear ve HPV testi yaptırılması tavsiye edilmektedir. HPV’den korunmada aşı çok önemlidir. Kişi HPV ile enfekte olduğunda, aşı o kadar etkili olmayabilir veya hiç işe yaramayabilir. Aşı, enfekte olmadan önce yapılırsa rahim ağzı kanserinin çoğu vakasını önleyebilir’’ diye konuştu.