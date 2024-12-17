Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Doğanköy köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık merkezine ulaşmakta güçlük çeken 77 yaşındaki diyaliz hastası Sami Uğurlu’ya Jandarma ekiplerinden yardım eli uzatıldı.

Yapılan yardım talebi üzerine harekete geçen Çanakçı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen hızla bölgeye ulaştı. Jandarma, yoğun kar yağışının etkisiyle yolların kapanması nedeniyle sağlık merkezine ulaşamayan Uğurlu’yu, refakatçisiyle birlikte bulunduğu yerden alarak diyaliz aracına güvenli bir şekilde teslim etti. Uğurlu’nun ailesi ve köy sakinleri, Jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Giresun’da etkili olan kar yağışı, kırsal alanlarda ulaşımı zorlaştırırken, Jandarma ve diğer kamu kurumlarının hızla harekete geçerek vatandaşların yardımına koştuğu bildirildi.