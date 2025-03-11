Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliği ile "Dünya Obezite Günü" ve "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ve Kızılay gönüllülerine yönelik seminer programı gerçekleştirildi.

Kızılay çok amaçlı salonda ki seminerde ilk olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade tarafından, kolorektal kanser risk faktörlerini ve korunma yolları konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Kanserde erken teşhisin öneminden bahseden Dr. Nurullazade, yine kanserde beslenmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Diyetisyen Sümeyra Ağırman, beslenmede sağlıklı tabak oluşturmanın öneminden, hangi besinlerde nasıl içerikleri olduğundan ve Ramazan’da beslenmeden bahsetti. Sunumlar sonrasında isteyen katılımcılara vücut yağ-kas analizi yapıldı.

Program bitmeden katılımcılar arasından çekilişle belirlenen 3 kişiye Dr. Rabia Nurullazade tarafında kitap hediye edildi.

Program, katılım sertifikalarının dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.