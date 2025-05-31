Manavgat ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisikletin; önüne çıkan kamyonete çarpmamak için frene basarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1017 sokakta Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet E. D.’nin kullandığı 45 ADE 357 plakalı elektrikli bisiklet, Muhammet Ş’nin kullandığı 07 BIG 39 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpmamak için frene bastığı sırada devrilerek sürüklendi.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet E. D. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA