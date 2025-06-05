Antalya’nın Kepez Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetini yerine getirebilmesi için 9 ayrı mahallede kurban kesim alanı oluşturdu. Başkan Mesut Kocagöz, "Kurban kesim süreci boyunca, temizlikten sağlığa, güvenlikten yönlendirmeye kadar tüm ekiplerimiz sahada olacak, her aşamada halkımızın yanında yer alacak" dedi.

Kurban Bayramı öncesi kala Kepez Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetini huzur ve hijyen içinde yerine getirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. İlçenin dört bir yanında oluşturulan 9 farklı kesim noktası bayramın ilk günü vatandaşların kullanımına açılacak. Kepez’in farklı mahallelerinde konumlandırılan kesim alanları, vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalarda planlandı. Belediye ekipleri ise bayram süresince kesim alanlarında görev alarak sürecin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlayacak.

2 noktada kurban satışı devam ediyor

Kurbanlık alışverişlerini daha düzenli hale getirmek isteyen Kepez Belediyesi, ilçede iki ayrı canlı hayvan pazarı kurdu. Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi’nde büyükbaş, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ise küçükbaş hayvan satış alanları oluşturuldu. Vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için pazarlarda zabıta noktaları, mescit, lokanta, market, banyo, tuvalet ve dinlenme alanları gibi ihtiyaçlara yönelik yapılar da hazırlandı. Ayrıca her iki alanda da geniş otoparklar yer alıyor.

Camiler temizlendi

Bayram öncesi Kepez Belediyesi, hem kurban kesim alanlarında hem de ibadet alanlarında kapsamlı temizlik ve hazırlık çalışması gerçekleştirdi. İlçedeki camiler de vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için dip köşe temizlendi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Halkımızın, bu bayramı da en sağlıklı, en güvenli ve en huzurlu şekilde geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. Kepez’de 2 noktada kurban satış alanı ve 9 nokta da kurban kesim alanı oluşturulduğunu belirten Başkan Kocagöz, "Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi’nde büyükbaş, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ise küçükbaş hayvan satış alanlarımızı kurduk. Modern donanımlarla hazırladığımız bu alanlarda, hem üreticimizin hem alıcımızın ihtiyaçlarını en ince detayına kadar düşündük. Bayramın ilk gününden itibaren hizmet verecek 9 ayrı kesim noktasını mahallelere yayarak, ulaşımı kolaylaştırdık, yoğunluğu önledik. Kurban kesim süreci boyunca, temizlikten sağlığa, güvenlikten yönlendirmeye kadar tüm ekiplerimiz sahada olacak, her aşamada halkımızın yanında yer alacak. Kurban Bayramı’nın tüm halkımıza, ülkemize ve İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kurban kesim yerleri Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazartesi Pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Teomanpaşa Mahallesi Kapalı Cuma Pazarı, Varsak Ayanoğlu Kapalı Perşembe Pazarı, Yeni Mahalle kapalı Pazar Pazarı, Şafak Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Çamlıbel Kapalı Pazar Pazarı, Gazi Mahallesi Toki Çarşamba Pazarı yanı olarak belirlendi.