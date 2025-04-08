Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAMUSAM), Altın Adamlar Ödül Töreni’nde ‘Yılın Araştırma Merkezi’ ödülünü kazandı.

Kamu çalışanlarının sorunlarını bilimsel temelde incelenmesini ve çözüm önerileri geliştirilmesini hedefleme amacıyla kurulan Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAMUSAM), son dönemde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Henüz kuruluşunun birinci yılını dahi doldurmayan KAMUSAM, Newstürk Medya Grubu tarafından düzenlenen ve yılın en başarılı kurumlarının ödüllendirildiği Altın Adamlar Ödül Töreninde, ‘Yılın Araştırma Merkezi’ ödülünü kazandı.

Yılın en dikkat çeken kişi ve kuruluşlarını ödüllendirdiği ödül töreni çerçevesinde aynı zamanda ‘Yılın En Güvenilir Araştırma Merkezi Başkanı’ ödülünü alan KAMUSAM Başkanı Furkan Ali Çiftçioğlu’na verildi. Tören çerçevesinde konuşan Çiftçioğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kuruluşumuzdan bu yana hedefimiz, kamu çalışanlarının taleplerini bilimsel yöntemlerle analiz eden, bu analizleri karar vericilere doğru kanallarla ileten, katılımcı ve çözüm odaklı bir araştırma kültürü oluşturmaktı. Bugün bu ödül, sadece kurumsal başarımızın değil, aynı zamanda kamu çalışanlarına duyduğumuz sorumluluğun bir nişanesidir."