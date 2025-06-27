Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafı Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) ikinci teklifini işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) sundu.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs’ta TÜHİS’in ev sahipliğinde bir araya gelmişti.

İşçi tarafı rakamın 2025 yılı ilk altı ayı için günlük en düşük brüt ücretin bin 800 lira olması ve yine 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki altışar aylık dilimler için yüzde 25 zam talep etti.

İlk teklifini 13 Haziranda veren TÜHİS ise birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklifinde bulundu.

Bu çerçevede bugün 5’incisi gerçekleşen toplantıda işveren tarafı ikinci teklifini, işçi tarafı HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’e iletti.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli yer aldı.

"Birinci yılın ilk altı ayı yüzde 17, ikinci altı ayı için yüzde 10 teklif edildi"

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, TÜHİS’in kendilerine ilettiği ikinci tekliften de memnun olmadıklarını belirtti. Ağar, "Vermiş oldukları teklifin de bir anlamı yok. Şimdi ilk tekliflerinde hatırlarsınız hayal kırıklığına uğradık demiştik. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık, zaten biliyorduk bunların ikinci teklifinin ne düzeyde olacağını. Maalesef birinci yılın ilk altı ayı yüzde 17, yüzde 16’ya 1 puan koymuşlar. İkinci altı ayı için yüzde 10; ikinci yılın ilk altı ayı yine yüzde 7, ikinci altı ayı için ise yüzde 5. Başka bir şey yok. Yani aslında bunun gündeme getirilmesini bile biz uygun bulmuyoruz. Bunun anlamı şudur. Siz meydanları boş bırakmayın. Eylemlerinize devam edin. Sonuna kadar mücadele edin" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da seslenen Ağar, grev sürecine doğru gidildiğini fakat temennilerinin masada uzlaşıya varmaları olduğunu aktardı.

"Süreç hala devam ediyor"

Sürecin halen devam ettiğini de işaret eden Ağar, "Toplanmalarımız devam edecek, bitmiş değil. Bunların bugünkü vermiş olduğu teklif. Bu tekliften sonra tahmin ediyorum Temmuz ayının başlarında da bir teklif verirler. Ona da bakacağız. Süreç halen devam ediyor bitmiş değil" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanımızla isteklerimizi, düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise sürece ilişkin daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüklerini hatırlatarak, "Hazine ve Maliye Bakanımızla da görüşme talep ettik ama henüz HAK-İŞ Konfederasyonu olarak randevu talebimize cevap verilmedi. Oraya da gidip dileklerimizi, isteklerimizi, düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. En kısa süre içerisinde onun da bizim taleplerimizi dinleyeceğini ümit ediyorum. Ramazan Ağar Çalışma Bakanımıza söyledi. Ben de Maliye Bakanımıza söylemek istiyorum. Bizleri lütfen duysunlar. Buradaki insanların beklentilerini karşılayacak şekilde mutlaka bir yol haritası belirlemek durumundayız" ifadelerine yer verdi.

Çukutli, süreçlerin en kısa süre içerisinde bitirilmesini ve sözleşmeyi güzel bir şekilde bitirmeyi de hedeflediklerini aktararak, "İnşallah en kısa süre içerisinde, Temmuz’un belki ilk haftasında, önümüzdeki hafta olmak üzere inşallah en kısa süre içerisinde bu sözleşmeyi bitireceğiz diye ümit ediyorum" dedi.