Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde geniş katılımlı spor etkinlikleri düzenlendi.

Yeşilay Düzce Şubesi ve Yeşilay Spor Kulüpleri iş birliğiyle organize edilen etkinliklerde, gençlerden çocuklara, yetişkinlerden yaş almış bireylere kadar her yaştan vatandaş spor alanlarında buluştu. Katılımcılar, gün boyunca farklı spor branşlarında düzenlenen etkinliklere katılarak hem keyifli anlar yaşadı hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Etkinliklerin temel amacı; zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı teşvik etmek, fiziksel aktivitenin bağımlılıklardan korunmadaki etkisini vurgulamak ve sporun toplumsal dayanışmadaki rolünü ön plana çıkarmak olarak belirtildi. Aynı zamanda, gençlerin sosyal, kültürel, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak; milli ve manevi değerlerle, sporu yaşam tarzı haline getiren bireyler yetiştirmek hedeflendi.

Etkinlik süresince ortaya çıkan renkli görüntüler, katılımcılara sadece sporun değil, sağlıklı yaşam, çevre bilinci, dostluk ve kültürel etkileşim gibi konularda da farkındalık kazandırdı. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla yürütülen bu organizasyon, bağımlılıklarla mücadeleye yönelik toplumsal kapasitenin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.