Kemer’deki Halk Plajı, çevre temizliği ve güvenli hizmet kriterlerini karşılayarak mavi bayrak almaya hak kazandı. Kemer, 52 mavi bayraklı plajıyla Antalya’da üçüncü sırada yer alıyor.

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ve yerli-yabancı turistlerin sıkça tercih ettiği Mustafa Ertuğrul Aker Parkı sahilindeki Kemer Belediyesi Halk Plajı, çevre ve hizmet standartlarını başarıyla yerine getirerek "mavi bayrak" unvanına layık görüldü.

Mavi bayrak asma programı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Mavi bayrak, plajın temiz ve güvenli olduğunun, herkesin gönül rahatlığıyla faydalanabileceğinin göstergesidir. Kemer’de şu anda 52 mavi bayraklı plajımız var. Sayının her geçen yıl artması için çalışıyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kemer’imize hayırlı olsun" dedi.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise yapılan denetimler sonucunda Kemer Belediyesi Halk Plajı’nın 33 uluslararası kriteri eksiksiz şekilde yerine getirerek 2025 yılı için mavi bayrak almaya hak kazandığını belirtti. Ergiydiren, plajda çevre yönetimi, su kalitesi, güvenlik ve diğer hizmetlerde herhangi bir uygunsuzluk bulunmadığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Topaloğlu ve protokol üyeleri, gönderdeki yerini alan mavi bayrağı hep birlikte göndere çekti.