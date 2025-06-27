Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı Trabzon’da gerçekleştirdi.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’in öncülüğünde; Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ve birçok TŞOF üyesinin katılımıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Trabzon’da gerçekleştirildi. Toplantıda, esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiren öncelikli konular kapsamlı biçimde ele alındı. Birlik başkanları, kendi illerinde ve bölgelerinde karşılaştıkları sektörel sorunları, talepleri ve beklentileri ayrıntılı şekilde dile getirerek bu hususları Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ile doğrudan paylaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, gündeme alınan başlıklar üzerinde karşılıklı fikir alışverişi ve değerlendirmelerde bulunarak ortak çözüm bir geliştirilmesi hedeflendi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının çözümü noktasında önemli bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Katılım ve katkılarından dolayı Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener’e ve tüm başkanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.