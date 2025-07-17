Tarsuslu çevre dostu Halil Gök, tam 20 yıldır yaka cebine canlı çiçek koyarak çevresine pozitif enerji saçıyor. Harita mühendisi olan ve bir dönem Tarsus Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Gök, bu sıra dışı alışkanlığıyla hem bulunduğu ortamlara neşe katıyor hem de doğayla olan bağını güçlendiriyor.

Her sabah özenle seçtiği canlı bir çiçeği ceketinin cebine yerleştiren Halil Gök, bu alışkanlığının 2005 yılında cebine koyduğu bir nergisle başladığını belirtiyor. O gün çevresinden aldığı sıcak tepkilerle bu geleneği sürekli hale getiren Gök, “Ertesi gün sümbül, bir başka gün gül derken alışkanlık oldu. Artık yakamda çiçek olmadan sokağa çıkmam,” diyor.

Gittiği her yerde ilgi odağı

Yaka çiçekleriyle toplumun ilgisini çeken Gök, iş dünyasında ve sosyal yaşamda da bu yönüyle tanınıyor. Gittiği toplantılarda, konferanslarda, hatta yurt dışı seyahatlerinde bile çiçeğiyle dikkat çektiğini anlatan Gök, “Hosteslerden tutun da yolculara kadar herkesin ilgisini çekiyor. Hatta toplantılarda önce çiçeğim konuşuluyor,” diyerek bu alışkanlığın sosyal etkisini vurguluyor.

Çiçekler takım elbiseyle uyumlu

Her güne uygun çiçeği takım elbisesi ve kravatıyla uyumlu olarak seçen Gök, büyük şehirlerdeki çiçekçilerle birebir çalıştığını da aktarıyor. Çiçeklerin uzun süre canlı kalması için cepte su dolu küçük balonlar taşıdığını söyleyen Gök, bu sayede gün boyu tazeliğini koruyan çiçeklerle dolaşabiliyor.

Pozitif enerjinin adı: Güllü Bey

Çevresi tarafından artık “Güllü Bey” olarak tanınan Halil Gök, ismini hatırlamayanların dahi kendisini “yakası gülü bey” olarak andığını gülümseyerek anlatıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alan Gök, “Bir çiçek bazen bir tebessüm, bazen bir sohbet başlatıyor. Bu da toplumda küçük ama önemli bir etki yaratıyor,” sözleriyle alışkanlığının ardındaki felsefeyi özetliyor.

20 yıldır aralıksız sürdürdüğü bu anlamlı geleneği ile Halil Gök, sadece yakasında çiçek değil, çevresine de umut ve gülümseme taşıyor.