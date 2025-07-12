Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü ve Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, "büyük barış süreci"ne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Şeyhanlıoğlu, 11 Temmuz 2025’in Türkiye ve bölge için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Şeyhanlıoğlu, Türkiye’nin son yüzyılda yaşadığı dönüşümlere dikkat çekerek, özellikle 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanıyla iktidara gelen Jön Türkler’in etkisiyle başlayan Batıcı, darbeci zihniyetin artık sona erdiğini ifade etti. "Tıpkı 8 Aralık’ta Suriye’de, 2003’te Irak’ta yaşandığı gibi bir dönem kapandı" diyen Şeyhanlıoğlu, bugün ise Türklerin, Kürtlerin ve Arapların tarihi, çoğrafi ve tabii bir birliktelik içinde, tarihe ve coğrafyaya uygun bir şekilde gelecekte de ortak gelecekte buluştuğunu belirtti.

Bu birlikteliği "iç ve dış Voltran" olarak nitelendiren Şeyhanlıoğlu, "Bu tablo, Sultan Alparslan’ın ordusundaki Kürt birliklerinin Roman Diyojen’e karşı savaşmasından Selahaddin Eyyubi’nin ordusundaki Türklerle birlikte Haçlılara karşı kurduğu ittifaka, Yavuz Sultan Selim’in İran’a karşı oluşturduğu cepheye dahil olan Kürtlerin birlikkeliği gibi büyük bir birliğin bugün deşendıgğnğ görmekteyiz" dedi.

Türkiye, Irak ve Suriye arasında kurulması mukadder olan bir stratejik çoğrafyaya işaret eden Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya attığı "Kudüs Paktı" önerisini desteklediğini ve bu yapının zamanla Mısır, İran Pakistan ve Endonezya gibi ülkeleri de içine alabilecek bir "Bereketli Hilal Birliği"ne dönüşebileceğini savundu.

"CHP’nin ideolojik dönemi sona erdi"

Açıklamasında iç siyasete de değinen Şeyhanlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi misyonunun bittiğini ve ideolojik olarak çöktüğünü öne sürdü. "CHP’nin halka tepeden bakan, dini ve milli değerleri küçümseyen jakoben yaklaşımı son bulmuştur" diyen Şeyhanlıoğlu, yeni dönemin "muhafazakar demokrasi" üzerine inşa edileceğini ifade etti.

"Yeni anayasa ve genel af gündemde"

Büyük Türkiye vizyonunun, yeni bir anayasa ile kurumsallaşacağını kaydeden Şeyhanlıoğlu, 12 Eylül Anayasası’nın kalıntılarının temizlenmesi ve hukuki mağduriyetlerin giderilmesi adına kapsamlı bir genel affın da gündeme gelebileceğini söyledi. Bu sürecin hem iç barışa hem de bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Şeyhanlıoğlu, Türkiye, Suriye ve Irak arasında Şamgen benzeri bir serbest dolaşım bölgesi oluşturulması önerisinde bulunarak, buna "Şamgen" adının verilmesini ve GAP’ın Sariye ve Irak’a uzatılmasını teklif etti. Bu entegrasyonun ticaret, güvenlik ve toplumsal ilişkileri de kapsayacağını ifade etti.

Şeyhanlıoğlu, barışı simgelemek adına İstanbul Pier Loti tepesinin adını tarihte olduğu gibi yeniden, İdrisi Bitlisi Tepesi olarak, yani Ayasofya’nın asli göreve dönmesi gibi Pier Loti Tepesi’nin asıl adı olan İdrisi Bitlisi Tepesi olarak değiştirilmesini teklif etti.

"Türkiye, İslam dünyasının lideridir"

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türkiye’nin artık sadece bölgesel bir güç değil, aynı zamanda İslam dünyasının lideri olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu vizyonun oluşmasındaki rolünü özellikle takdir ettiğini belirtti.