Manisa’nın Akhisar ilçesinde 13 Nisan Pazar Günü Kalp Haftası etkinlikleri dolayısıyla bisiklet turu düzenlenecek. Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Kalp Vakfının 50. yılı dolayısıyla tüm ülkede eş zamanlı yapılacak etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay yaptığı açıklamada, "Ülkemizde her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında Kalp Haftası kutlanmaktadır. Türk Kalp Vakfı geleneksel olarak eş zamanlı tüm illerde bisiklet etkinliği düzenlemektedir. Bu sebeple 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 11.00’de İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte bisiklet halk turu etkinliği gerçekleştirilecek. Akhisar Kaymakamlığımızın öncülüğünde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün destekleriyle bisiklet turumuz ’İyi kalpler için hep birlikte’ sloganıyla Türk Kalp Vakfının 50. yılı dolayısıyla 37. bisiklet turu gerçekleştirilecek." dedi.

Bisiklet turunun güzergahından da bahseden Oktay, "Bisiklet halk turu güzergahı; Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde başlayıp, Milli Egemenlik Meydanı, İnönü Mahallesi 15 Sokak, Öğretmenevinden sağa dönüp Tahir Ün Caddesi, Paşa Mahallesi 14 Sokak, sağa dönüp 144 Sokak, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinden sağa dönüp 1. Nakliye Caddesi 1 Sokak, Tepe Mezarı ışıklarından sola dönüp İnönü Mahallesi 15. Sokak Milli Egemenlik Meydanında son bulacak. Söz konusu bisiklet etkinliğine ortaokul ve lise denginde eğitim-öğretim gören toplam 50 öğrenci ve sorumlu 10 öğretmenin katılımı da sağlanacak. Etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bisikletleriyle birlikte bekliyoruz." dedi.