Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, sikorski helikopterle il merkezine sevk edildi.

Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren vatandaşın acil olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait sikorsky helikopter, UMKE ekibiyle birlikte Bahçesaray ilçesinden hastayı refakatçisiyle beraber alarak il merkezine getirdi. Havacılık Şube Müdürlüğünde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.