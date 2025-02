AK Parti’nin yeni Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa’ya hizmet etme noktasında tüm milletvekilleri ve ’Vefa Grubu’ diye adlandırdıkları önceki il, ilçe yöneticileri ve partililer ile bir araya gelerek, birlik beraberlik içerisinde yeni bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Turgut ve yönetimi, yine geçtiğimiz aralık ayında göreve seçilen Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetimini ziyaret etti. Her iki başkanın birbirlerine "Hayırlı olsun" dileklerini sunmasının ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Manisa’ya hizmet etme noktasında tüm milletvekilleri ve ’Vefa Grubu’ diye adlandırdıkları önceki il, ilçe yöneticileri ve partililer ile bir araya gelerek, birlik beraberlik içerisinde yeni bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi. Turgut, "Her ay vekillerimizde burada olduğu bir zamanda toplantı yapıp neler yaptık, neler yapacağımız bunları ele alacağız. Her ay düzenli olarak basın mensuplarımızın karşısına çıkıp yaptığımız çalışmaları anlatacağız. Onlardan gelen eleştirileri dinleyeceğiz. Yanlış bir yere gidiyorsak kendimizi düzeltmek adına elimizden geleni ortaya koyacağız. Onun için bu toplantılar bizim kıymetli" dedi.

Manisa genelinde yaklaşık 44 milyar TL’lik bir kamu yatırımının devam ettiğini açıklayan Turgut, "Bir özeleştiri yapmak gerekiyorsa eğer bu yatırımlardan ne yazık ki çoğu insanın haberi yok. Bir ilçede spor yatırımları yapılıyor, birçok branşı içerisinde barındırıyor ama o ilçedeki insanların o yatırımdan haberi yok. Biz bu konudaki eksiğimizi kapatmak adına kendimizi daha iyi anlatmak adına hem vatandaşlarımızla hem de basınla sürekli bir araya geleceğiz. Gediz Köprülü Kavşağı projesi kamulaştırmayla beraber 1,5 milyar TL’lik bir yatırım. Bu kavşakla ilgili Ulaştırma Bakanımızla görüştüm. Burası sıradan bir kavşak olmayacak. Burası tamamlandığında trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacak" dedi.

Tüm belediyelerle uyumlu bir çalışma yürüteceklerinin de vurgusunu yapan Turgut, "Seçim bitti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ferdi Zeyrek seçildi. Belediyelerin yapacağı hizmetler var, hükümetin yapacağı hizmetler var. Biz bu kesişen noktada hizmet üreteceğiz. Hangi partiden olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Manisa yararına yapılması gereken ne varsa elimizi taşın altına koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Önemli olan Manisa’ya, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak. Amacımız bize verilen süre içerisinde hizmetlerimizi yapmak, gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Yolumuz milletimize hizmet etme yoludur. Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye’mizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Basının sorunlarını ve taleplerini de yakından bildiklerini dile getiren Turgut, hem hükümet nezdinde hem de Manisa ölçeğinde basın mensupları için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise Başkan Turgut ve ekibine gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür ederek, basının sorun ve taleplerini dile getirdi.