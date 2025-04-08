Samsun’un Atakum ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında başlatılan kampanya ile vatandaşlara ödül teşviki sunuluyor. Atakum Belediyesi ile Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen kampanya çerçevesinde, 2 Mayıs’a kadar 1,5 litrelik pet şişelerde en fazla kahverengi kokarca böceği getiren vatandaşlara çeşitli ödüller verilecek.

Tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılması amacıyla başlatılan kampanya ile hem farkındalık oluşturulması hem de toplumsal katılımın artırılması hedefleniyor. Atakum Belediyesi ile Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kentte, kahverengi kokarca böceği ile mücadele çalışmaları son hız devam ediyor. Fındık, fasulye, şeftali gibi 300’ün üzerinde sebze ve meyve üzerinde ağır tahribata neden olan kahverengi kokarca böceği ile mekanik mücadele kapsamında kampanya başlatıldı. Kampanyaya katılarak en fazla kahverengi kokarca böceği toplayan vatandaşlara, çeşitli ödüller verilecek.

Çeşitli ödüller verilecek

2 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar 1,5 litrelik pet şişelerde en fazla kahverengi kokarca böceği getiren vatandaşlara 5 çuval 15-15-15 kompoze gübre, ikinciye 3 çuval 15-15-15 kompoze gübre, üçüncüye 2 çuval 15-15-15 kompoze gübre, dördüncüye Atakum Belediyesi Matasyon Kent Lokantasında yıl içerisinde 20 gün, beşinciye 15 gün, altıncıya 10 gün ücretsiz öğle yemeği verilecek.

Yarışma hakkında, Atakum Belediyesi veya Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden telefonla bilgi alınabileceği ifade edildi.