Adıyaman’ın Kahta ilçesinde nadir görülen, doğuştan tüm iç organları ters konumda bulunan bir hastaya, kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı yapılarak hasta sağlığına kavuştu.

Kahta Devlet Hastanesi, ilçede daha önce hiç yapılmamış çok nadir yapılan ameliyatları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu anlamda Kahta Devlet Hastanesi’ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 23 yaşındaki bir hastaya yapılan poliklinik muayenesinde, Türkiye’de ve dünyada nadir görülen doğuştan organlarının ters yerleşimli (Situs İnversus Totalis) olduğu bilinen hastada apandisit tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz ve ekibi titiz bir çalışma ile kapalı (laparoskopik) ameliyat yöntemini kullanarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası kontrolleri yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, bu ve benzeri ameliyatların Kahta Devlet Hastanesi’nde yapılmakta olduğunu ve devamının geleceğini söyledi.