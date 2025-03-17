Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Hemşirelik Bölümü ve Gaziantep Şehir Hastanesi Eğitim Birimi iş birliğiyle, 9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Eğitim Birimi’nden Gülsüm Gülşen, Hatice Akcal, Ülger Uçkaç, Rabia Çivisöken, Rumeysa Coşar ve Murat Turan Güler’in koordinasyonunda, GİBTÜ Hemşirelik Bölümü 4. sınıf intörn öğrencileri ve koordinatörleri Doç. Dr. Duygu Ayar’ın rehberliğinde hastane içinde bir bilgilendirme standı açıldı.

Etkinlik kapsamında hastalara pulmoner rehabilitasyonun önemi hakkında eğitim verilirken, solunum sağlığını koruma ve iyileştirme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Gaziantep Şehir Hastanesi Sağlık Sokağı’nda gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüyle toplumda pulmoner rehabilitasyon konusunda bilinç oluşturulması hedeflendi.