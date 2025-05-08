Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen İngilizce Dil Festivali, İngilizce Şarkı Yarışmasıyla devam ediyor.

Festival kapsamında bu kez İngilizce Şarkı Yarışması düzenlenerek öğrencilerin dil becerilerini müzik yoluyla sergilemelerine fırsat verildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin sahne performanslarıyla renk kattığı yarışma, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yarışmada öğrencilerin yetenekleri telaffuz ve sahne performansı gibi kategorilerde değerlendirildi.

Etkinlikte öğrenciler hem İngilizce dil becerilerini hem de sahne yeteneklerini sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yarışmanın jüri değerlendirmesi sonucunda Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Asuman İndi en yüksek puanı alarak birincilik ödülünün sahibi oldu. Tüm katılımcı öğrenciler ise gösterdikleri performans ve cesaret nedeniyle takdir edildi.

İyi derecede İngilizce konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinlikte yaptığı selamlama konuşmasını İngilizce gerçekleştirerek öğretmen ve öğrencilere hitap etti. Başkan Hallaç’ın bu jesti, salondaki katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Başkan Hallaç konuşmasında, "Elbette yabancı bir dil öğrenirken, öncelikle kendi dilimizi çok iyi öğrenmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Türkçe’yi iyi konuşmak ve yazmak, diğer dilleri öğrenme konusunda bize sağlam bir temel oluşturur. Gençlerin dil öğrenimi ve kültürel gelişimine katkı sağlayan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.