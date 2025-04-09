Adıyaman U18 futbol 2024-2025 sezonunda play-off grup maçlarını namağlup lider olarak tamamlayan Kahta İdman Yurdu FK, son maçta rakibi Adıyaman Genlik Sporu 6-1 mağlup ederek bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Adıyaman U18 ligi 2024-2025 futbol sezonunda ligi lider olarak tamamlayan Kahta İdman Yurdu FK, play-off müsabakalarında da namağlup lider tamamlayıp Adıyaman il birincisi olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Adıyaman U18 Ligi play-off 7. hafta maçında Kahta İlçe Stadı’nda Adıyaman Gençlik Spor ile karşılaşan Kahta İdman Yurdu Spor, maçtan 6-1 galip ayrıldı. U18 takımı ligde olduğu gibi play-off müsabakalarında da lider olarak sezonu tamamlayıp bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Adıyaman’ı bölge şampiyonasında temsil edecek olan Adıyaman İdman Yurdu FK, geçmiş yıllardaki gibi Adıyaman’a tekrardan bölge şampiyonluğu getirmek için çalışmalarına ara vermeden devam edecek.