Adıyaman’ın Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi, 500 genç için Mersin’de moral kampı düzenliyor.

18-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Mersin bölgesindeki gençlik kampında, depremden etkilenen gençlere yönelik 450 öğrenci ve 50 öğretmenden oluşan dev bir kamp organizasyonu için yolculuğa başladı. Kız ve erkek gruplarının ayrı planlandığı kampta, gençlere psiko-sosyal destek sunulması, aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal becerilerini artırmak ve verimli vakit geçirmelerine destek olmak amaçlanıyor.

Kamp süresince gençler doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, kültürel eğitimler, grup çalışmaları ve atölye faaliyetleri gibi birçok etkinlikle hem eğlenecek hem de öğrenecek. Program, gençlerin yaşıtları ve davetli misafirlerle tanışarak sosyal çevrelerini genişletmelerine, iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunacak.

Kamp öncesinde gençleri uğurlamak üzere düzenlenen törende Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve teşkilat üyeleri, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Kahta Belediye Meclis Üyesi Furkan İnsan ve Medine Maçin Teke ile Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ve öğrenci aileleri hazır bulundu.

Törende öğrencilere hitap eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu kamp, sadece eğlenmeniz ya da dinlenmeniz için değil, kendinizi keşfetmeniz, güçlü yönlerinizi fark etmeniz ve yeniden umutla dolmanız için bir fırsattır. Her birinizin içindeki potansiyelin farkına varmasını istiyoruz. Bu kamp boyunca kuracağınız dostluklar, kazanacağınız deneyimler ve edineceğiniz bilgiler hayatınızda iz bırakacak. Kendinize güvenin. Unutmayın ki bizler, sizin yanınızdayız. Sizlerin gelişimi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Hayırla gidin, hayırla gelin. Hafta sonu kampınızı ziyaret edeceğim ve sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağım. Hepinize gönülden başarılar ve güzel hatıralarla dolu bir kamp diliyorum" dedi.