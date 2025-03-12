Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilaçlama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, haşere üremesinin önüne geçmek amacıyla larvalara karşı ilaçlama çalışmalarımızı hızlandırdık. Halk sağlığını korumak adına büyük öneme sahip olan bu mücadelemize, Ocak ayında başladık ve Mart ayı itibarıyla hız verdik. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve temiz bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamaktır. Ekiplerimiz, ilçemizin yerleşim alanlarından sulak alanlara, kanallardan park ve bahçe alanlarına kadar geniş bir yelpazede ilaçlama yapmaktadır. Ayrıca, durgun su alanları, dere yatakları, gübrelik alanlar, mazgallar, pazar yerleri, rögarlar ve çöp konteynerleri gibi noktalar da ilaçlanarak haşere üremesinin önüne geçilmektedir" dedi.

Başkan Hallaç, ilaçlama çalışmalarının kısa süre içinde daha etkili sonuçlar vereceğine inandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim önceliğimizdir. Haşereyle mücadelede aldığımız tedbirlerle, ilçemizde oluşabilecek sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum" diye konuştu.