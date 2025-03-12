Afyonkarahisar’da aniden önüne çıkan ata atan çarpan otomobilde 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Türkmen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.Ü., idaresindeki 26 NY 787 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Kazada sürücü ile birlikte S.T. (17), S.Ü. (16) ve M.Ü. (17) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, otomobilin çarptığı at ise telef oldu.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.