Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), heyecanı depremin merkezi Kahramanmaraş’ta da sabah saatlerinde başladı. Sınava geç kalan bir öğrenci kapıdan baktıktan sonra okulun önünden ayrıldı.

Kahramanmaraş’ta sınavın başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlardan gürültü yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Emniyet birimleri sınavın huzurlu bir ortamda geçmesi için okul çevrelerinde trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi. Büyükşehir Belediyesi sınav süresince toplu taşımanın adaylar için ücretsiz olduğunu duyurdu. Bazı adaylar, sınav saatine dakikalar kala okula yetişti. Öğrenciler okullarda ter dökerken veliler ise dışarda çocukları için dua etti.

Onikişubat İlçesi’nde bulunan Abdullah Çinkay Anadolu Lisesinde sınava girecek olan bir öğrenci geç kaldı. Kapıya kadar gelen öğrenci, okula baktıktan sonra sınava alınmayacağını düşünerek ayrıldı.