Kahramanmaraş Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Binlerce öğrenci, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmak için sınav salonlarının yolunu tutarken aileler ise dışarıda dua etti.

Onikişubat ilçesindeki Ondokuz Mayıs Lisesi’nde sınav yoğunluğu yaşandı. Öğrenciler sınav saatinden önce okul bahçesinde toplanırken okul dışında ise en az öğrenciler kadar heyecanlı olan aileler bekleyişe geçti. Veliler, çocukları için Kur’an okuyup dua ederken bazı aileler ise ellerinde su, şeker ve dualarla sınav bitim saatini beklemeye başladı.