Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sonrası iş yerlerini kendi imkânlarıyla yeniden kurarak faaliyetlerini sürdüren Trabzon Caddesi Kıbrıs Meydanı esnafı, kendilerini bölgeden kaldırılmak istendiğini belirterek yetkililerden yardım ve destek istedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından ’şehirde ışık sönmesin’ diyerek ilk olarak iş yerlerini açan esnaflardan Ahmet Selami Hurşitoğlu, inşaat firmanın kendilerini mağdur ettiğini ifade etti. Yer değiştirmenin zor ve mağduriyet oluşturacağını belirten esnaf Hurşitoğlu, "Bizler Kahramanmaraş’ın esnafı gitmesin diye ilk ışığı yakan Kıbrıs Meydanı esnafıyız. 6 Şubat’tan bu yana memleketimizin ışığı sönmesin diye mücadele veriyoruz. İnşaat firması çalışamıyoruz bahanesiyle bizleri yerimizden etmek istiyor. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Hatta bizi öne taşıyan kendileriydi. ‘Çalışma alanımız daralmasın’ diyerek 2 metre öne dediler, derken yola kadar geldik. Şimdi ‘çalışmamıza mani oluyorsunuz’ diyerek bizleri kaldırmak istiyorlar" dedi.

Kendi imkânlarıyla ayakta durduklarını dile getiren Hurşitoğlu, "Biz devlet desteği almadan evimize ekmek götürmeye çalışan insanlarız. Bize ‘Bayındırlık tarafına gidin’ diyorlar ama biz kuyumcuyuz, güvenlik olmadan nasıl gidelim? Biz memleketimize istihdam sağlıyoruz. Kıbrıs Meydanı’nı ilk biz ayağa kaldırdık, herkes bizden sonra geldi. Biz gitmeyin dedik, örnek olduk. Ama şimdi bizi buradan kaldırmak istiyorlar. Caddeye ışığı veren bizdik, şimdi bizi karartmak istiyorlar. Lütfen Başkanımız Fırat Görgel’e sesleniyorum, bizi kimseye yedirmesin" ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Ali Derli ise "Biz inşaata engel olmadık, olmuyoruz. Biz buradayken hep çalıştılar, akşam da vinçleri kurup harçlarını döktüler. Biz kimsenin işine mani değiliz, sadece yerimizde kalmak istiyoruz" diye konuştu.

Kıbrıs Meydanı esnafları, şehrin yeniden ayağa kalkmasında büyük rol oynadıklarını belirterek, çözüm için yetkililerden destek talep etti.