Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahalle ziyaretleri kapsamında Seyituşağı ve Yalınkaya mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Geçit, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyip çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Seyituşağı ve Yalınkaya mahallelerinde vatandaşlarla samimi bir ortamda buluşan Başkan Geçit, hemşehrilerinin ilettiği sorun ve ihtiyaçları not aldı. Ziyaretlerde altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal alanlarla ilgili talepler ön plana çıktı.

Vatandaşların ilettikleri konuların kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdiğini belirten Başkan Geçit, Yeşilyurt’un her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

"Hemşehrilerimizin talepleri bizim için yol haritasıdır"

Vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Geçit, "Hemşehrilerimizin talepleri bizim için yol haritasıdır. Amacımız, Yeşilyurt’un her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır. Mahallelerimizi düzenli olarak ziyaret ederek vatandaşlarımızla birebir iletişim kuruyor, sorunları yerinde tespit ediyoruz. En doğru rehber, vatandaşımızın sesidir" dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemesinden sosyal ve kültürel projelere kadar her alanda yoğun bir hizmet seferberliği yürüttüklerini dile getiren Geçit, "Eksik gördüğümüz her noktayı birlikte tespit edip, çözüm için kararlılıkla adım atıyoruz. Amacımız, her mahallemizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha güzel bir hale getirmektir. Bu süreçte vatandaşlarımızın desteği ve duası bizim için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

"Yeşilyurt, hepimizin evidir"

Seyituşağı ve Yalınkaya’nın Yeşilyurt’un köklü ve değerli mahallelerinden olduğunu hatırlatan Başkan Geçit, "Bu bölgelerde özellikle ulaşım başta olmak üzere öncelikli ihtiyaçların çözüme kavuşması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve yaşam kalitesi bizim için her şeyden önemlidir. Yeşilyurt, hepimizin evidir. Biz bu evi el birliğiyle güzelleştireceğiz" diye konuştu.