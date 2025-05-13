Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tüm engel gruplarına uygun şekilde uyarlanan sinema filmini engelli bireylerle buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, tüm engel gruplarına uygun şekilde uyarlanan "7. Koğuştaki" filmi özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluştu. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan ve duygusal sahneleriyle geniş kitlelere hitap eden "7. Koğuştaki", etkinlik kapsamında görme, işitme ve fiziksel engelli bireyler için özel olarak düzenlenmiş teknik altyapısıyla gösterime sunuldu. Sesli betimleme, işaret dili tercümesi ve altyazı seçenekleri sayesinde farklı engel gruplarından bireyler, sinema keyfini herkes gibi eşit şekilde yaşayabildi.

Etkinliğe katılan özel bireyler ve aileleri, kendilerini gözeten bu hassasiyet dolu organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sinemaya erişimin her bireyin hakkı olduğunu vurgulayan vatandaşlar, engelleri aşan etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.