Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında sentetik ecza hap, metamfetamin ve binlerce sigara kağıdı ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12, 13 ve 14 Mart tarihlerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 0,63 gram metamfetamin maddesi, 417 sentetik ecza hap ele geçirildi. Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Mart tarihinde yapılan çalışmada ise toplam 46 bin 35 deste sigara kağıdı ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.