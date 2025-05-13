Ege Üniversitesinin (EÜ) 70’inci yılına özel etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. "70. Yıl Uluslararası Ege Üniversitesi Koleksiyon" başlıklı karma serginin açılışı; EÜ Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü EÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci’nin yaptığı "70. Yıl Uluslararası Ege Üniversitesi Koleksiyon" başlıklı karma serginin açılışı; EÜ Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Ege Üniversitesinin 70’inci yılının önemine dair konuşan Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin 70’inci yılında tam akredite, öğrenci odaklı sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’de uluslararası üniversite normlarına göre bilimde, eğitim öğretimde kurumsal idari işleyişte tam akredite olan, kalitesi tescillenmiş, ilk tam akredite devlet üniversitesiyiz. Öğrenci odaklılıkta Türkiye birincisiyiz, Türkiye’nin en huzurlu üniversitesiyiz. Üniversitelerin bu bilim çağında sadece eğitim, öğretim, araştırma değil; kültür sanat ve sportif faaliyetlerde de etkin olması önemli. Üniversitelere ve gençlere bu anlamda çok iş düşüyor. Bugün de bu anlamlı sergi açılışını beraber yapacağız, tüm vatandaşlarımızın gezmesine, görmesine, değerlendirmesine sunacağız. Burada olmak, sergiyi sizlerle birlikte açmak benim için mutluluk verici bir durum" diye konuştu.

"49 sanatçıdan 58 eser"

Sergi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün yalnızca bir sergi açılışı değil aynı zamanda üniversitemizin kültürel hafızasına ve sanatla kurduğu derin ilişkiye tanıklık etmek için bir araya geldik. Küratörlüğünü hocamız Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci’nin üstlendiği sergi bu yüzden oldukça önemli. Dört bir yandan gelen 49 sanatçımızın 58 eseriyle katkı sunduğu bu özel koleksiyonda resimden seramiğe, özgün baskı resimden heykele uzanan bir sanat çeşitliliğini birlikte deneyimliyoruz. Her bir eser üniversitemizin köklü geçmişine duyulan saygının, bugünkü üretkenliğin ve geleceğe dair umutların sanatın evrensel diliyle ifadesi şeklinde değerlendiriyoruz. Bu bakımdan sanata büyük önem veriyoruz. Sergimizde görev alan sanatçılara ve akademik ve idari personelimize emekleri için teşekkür ediyorum. Serginin güzel İzmir’imiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Budak’ın konuşmasının ardından gerçekleşen kurdele kesimi sonrasında sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.