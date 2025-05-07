Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Şirikçioğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, danışanlarının yıl boyunca ortaya koyduğu eserleri “Bahar Etkinliği” ile sergileyerek topluma umut aşıladı.Tural ŞAHBAZLI / Kahramanmaraş (İGFA) - Kahramanmaraş'ta Yörükselim Ek Hizmet Binası’nın bahçesinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, ruh sağlığı alanında farkındalık yaratmayı başardı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, “Bugün burada, Şirikçioğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin düzenlediği Bahar Etkinliği vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sergilenen eserler, danışanlarımızın yıl boyunca gösterdiği emeklerin, sabrın ve azmin birer yansımasıdır. Her bir çalışma, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir katkıdır” dedi.

Ruh sağlığı alanında yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Dr. Şirikçi, “Ruh sağlığına verilen her türlü destek, sadece bireyler için değil, toplumun her bireyi için şifa olur. Danışanlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak, üretkenliklerini desteklemek ve özgüvenlerini yeniden inşa etmek için bu tür etkinliklerin önemini vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Deprem sonrası yeni binasında hizmet vermeye devam eden Şirikçioğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, yaklaşık 1300 danışana psikososyal destek, el becerileri geliştirme ve mesleki kazanım gibi alanlarda destek sunuyor. Merkez, danışanlarının yaşam kalitesini artırmayı ve toplumda ruh sağlığına dair farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

Etkinliğin açılışına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yener, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Altun, hastane yöneticileri, Halk Eğitim Merkezi temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Üç gün sürecek olan etkinlik, toplum ruh sağlığının önemine dikkat çeken anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor ve büyük ilgiyle karşılandı.