2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 7. ve son yarışı, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle ünlü Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenecek organizasyon, Piazza AVM otoparkında yapılacak start seremonisiyle başladı.

19 araç ve 38 sporcunun katılacağı yarış, Cumartesi ve pazar günü Kapıçam Tabiat Parkı’nda belirlenen parkurda koşulacak.

Organizasyon 8 Aralık Pazar günü saat 18.00’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.