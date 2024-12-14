Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına kavşaklarda başlattığı mevsimlik çiçek dikimini sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen peyzaj uygulamaları, kavşakları güzelleştirmeye yönelik olarak genişletildi. İlk uygulama, Kahramanmaraş’ın simge noktalarından biri olan Madalyalı Kavşak’ta gerçekleştiriliyor. Ekipler, kavşağın çevresinde düzenleme çalışmalarını tamamlayarak mevsimlik çiçek dikimine başladı. Bölge, farklı türlerdeki çiçeklerle renklendirilerek, vatandaşların ve ziyaretçilerin görsel anlamda keyif alacakları bir alana dönüştürülüyor. Çalışmalar kapsamında şehir genelindeki kavşaklara toplamda 500 binin üzerinde mevsimlik çiçek kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaların yalnızca kavşaklarla sınırlı kalmayacağı, yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların daha bakımlı hale getirilmesi yönünde de devam edeceği belirtildi.