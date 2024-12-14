Onikişubat Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yol konforunu artırmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini sürdürüyor.

Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde zarar gören yolları yeniden imar ederek hem depremin izlerini silen hem de ilçesinin konforunu yukarı çıkarmayı hedefleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, başlattığı asfalt seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Vatandaşların da takdirini kazanan ‘Asfalt Seferberliği’ ile Onikişubat’ın en işlek ve en yoğun kullanılan yolları sıcak asfaltla kaplanıyor, uzun ömürlü ve yüksek standartlı yollar inşa ediliyor.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Vadi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu sıcak asfalt talebine yönelik çözümleri planlı bir şekilde hayata geçirdi.

Sadece Vadi Mahallesi’nde değil, ilçe genelinde 2024 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla gece gündüz çalışan ekipler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik veriyor.

Başkan Toptaş, “Belediye olarak altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar her alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak adına planladığımız tüm projeleri hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Asfalt Seferberliği programımız da bu hedeflerin önemli bir parçasıdır. İlçemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artıracak projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vadi Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarımız bu kapsamda önemli bir adım. Sokaklarımızı daha modern, güvenli ve dayanıklı hale getiriyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde mahalle sakinlerimiz, yıllarca sorunsuz bir şekilde bu yolları kullanabilecek” dedi.