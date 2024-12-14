Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçedeki toplanma alanları ve parklara Deprem ve Acil Durum Dolapları yerleştirmek için çalışmalara başladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi projenin ilk dolabı, geçtiğimiz haftalarda açılışı gerçekleştirilen İtfaiye Park Kafe’ye yerleştirildi. Bu dolap, ilçedeki afet hazırlıklarının ilk somut adımını oluşturuyor ve acil durumlarda vatandaşların ihtiyaç duyabilecekleri malzemelere kolayca ulaşmalarını sağlıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın talimatları doğrultusunda başlatılan proje, afetlere karşı hazırlıklı olmayı ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla büyük bir önem taşıyor.

Proje çerçevesinde, dolaplar deprem, sel, trafik kazası gibi acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek çeşitli malzemelerle donatıldı. Jeneratör, şarjlı hilti, demir kesme makası, ilk yardım çantası gibi ekipmanlar, kriz anında vatandaşların hızlıca erişebileceği şekilde dolaplara yerleştirildi. Belediyenin ilgili birimleri, dolapların yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu projeyle, Dulkadiroğlu’nda acil durumlara karşı daha güvenli bir ortam oluşturulması ve vatandaşların afet anlarında ihtiyaç duyacakları malzemelere hızlıca ulaşabilmeleri hedefleniyor.

Bu adımla, vatandaşların acil durum malzemelerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi sağlanacak. Ayrıca dolapların anahtarları, vatandaşların kolayca erişebilmesi için ilgili muhtarlıklarda bulundurulacak. Bu uygulama, afet anlarında zamandan tasarruf edilmesine ve müdahalelerin daha etkili bir şekilde yapılmasına katkı tanıyacak.

Dulkadiroğlu Belediyesi, bu projeyle ilçedeki afet hazırlıklarını güçlendirirken, halkın güvenliğini ve refahını ön planda tutmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapılan bu çalışmaların Dulkadiroğlu’nu daha güvenli ve daha hazırlıklı bir ilçe haline getirmeyi amaçladığını belirtti. Başkan Akpınar, “Hemşehrilerimizin güvenliği için her türlü önlemi alıyoruz ve afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.