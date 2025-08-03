Dünyada milyonlarca insanı etkileyen ve her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olan KOAH hastalığına karşı uzmanlar uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Avşar, özellikle sigara içen 40 yaş üstü bireylerin risk altında olduğunu belirterek erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kahramanmaraş HG Hospital’da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Avşar, dünya genelinde 400 milyon kişiyi etkileyen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon KOAH hastası bulunduğunu belirten Avşar, "Her yıl KOAH nedeniyle dünyada 7 milyon, Türkiye’de ise 300 bin kişi hayatını kaybediyor. Kırk yaşını geçmiş ve sigara içen herkesin mutlaka solunum testi yaptırması gerekir" dedi.

Avşar, KOAH’ın akciğerde hem bronşları hem de parankim yapıyı etkileyen, kronik bronşit ve amfizem birleşimi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. En büyük risk faktörünün sigara olduğunu vurgulayan Avşar, "KOAH hastalarının yüzde 90’ında sigara sorumlu. Bunun dışında nargile, tezek dumanı ve çeşitli kimyasallara maruz kalmak da hastalığa yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Erken tanı kaybedilen nefesi geri kazandırmaz ama ilerlemeyi durdurur"

KOAH’ın, genellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde nefes darlığı, öksürük, balgam ve hırıltılı solunum gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Dr. Avşar, erken teşhisin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Tanı solunum fonksiyon testiyle konuluyor. Eğer 40 yaşını geçtiyseniz ve sigara içiyorsanız mutlaka test yaptırmalısınız. Çünkü erken tanı konulmazsa hastalık ilerliyor ve hastalar bize nefes kapasiteleri çok düşmüş halde geliyor. Ne yazık ki kaybedilen akciğer kapasitesini geri kazandıramıyoruz ancak uygun tedaviyle hastayı rahatlatabiliyoruz. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı yani KOAH, kronik bronşit artı amfizemden oluşan bir durum. Sebeplerinde yüzde 90 sigara sorumludur. Buraya özellikle vurgu yapmak istiyorum; KOAH vakalarının yüzde 90’ınında sigara sorumludur. Buna ilave olarak pro, nargile gibi organik ve inorganik kimyasallara maruziyet gibi durumlar ve tezek dumanına maruziyet de KOAH’a neden olabilmektedir. Ama burada en önemlisi yine sigaradır. Dünyada dört yüz milyon KOAH hastası var. Türkiye’nin payına düşen yaklaşık 4 milyon hasta. KOAH bir yılda dünyada 7 milyon, Türkiye’de 300 bin ölüme neden olmaktadır. Ben hastalarıma hep şöyle derim: Bir uçak 300 kişi alır. Yani yılda bin tane uçak düşüyor ve kimse umursamıyor. Bu kadar ciddi bir durum. Kırk yaşın üstündeki bireylerde nefes darlığı, hırıltı, öksürük gibi belirtiler varsa ve sigara öyküsü de bulunuyorsa biz KOAH’tan şüphe ediyoruz. 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH tespit ediyoruz. Belirtiler; sürekli öksürük, balgam, sabahları balgam çıkarma, yürürken nefes darlığı ve hırıltılı solunumdur. Tanı solunum testiyle konur. O yüzden diyoruz ki 40 yaşını geçtiyseniz ve sigara içiyorsanız mutlaka solunum testi yaptırın. KOAH geç fark edilirse, hasta bize solunum kapasitesi düşmüş olarak gelir. Tedavi veriyoruz ama kaybedilen fonksiyonları geri getiremiyoruz. Ayrıca 40 yaş altı KOAH varsa genetik nedenler de araştırılır. Sonuç olarak; sigara içiyorsanız ve 40 yaşına geldiyseniz mutlaka solunum testi yaptırın ve KOAH’ı erken fark edin."