Kahramanmaraş’ta şehre kazandırılan taziye evi, aile ve dini rehberlik eğitim merkezi ile nikah sarayı dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Kahramanmaraş, hayırsever Tanrıverdi Ailesi tarafından ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle önemli bir yatırımı daha kazandı. Şehrin sosyal dokusunu güçlendirecek olan Mehmet Tanrıverdi Taziye Evleri, Aile ve Dini Rehberlik Eğitim Merkezi ile Nikâh Sarayı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Zekeriya Tanrıverdi Camii’nin altına inşa edilen sosyal alanların açılışı töreni, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, hizmete sunulan tesisleri inceleyerek bilgi aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan hayırsever Eshabil Tanrıverdi, "Şehrimizin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu sosyal tesisleri tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hamdolsun, şehrimize bu alanları kazandırmak bizlere nasip oldu. İnşallah Tanrıverdi Ailesi olarak hayır yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu müesseselerin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Şehrimizin manevi ve sosyal dokusuna katkı sunacak çok kıymetli bir açılışta bir aradayız. Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, toplumun temel taşı olan aileyi güçlendirmek ve gençlerimizi değerlerimizle buluşturmak adına çok önemli bir görev üstlenecek. Nikâh Sarayı da çiftlerimiz için huzurlu bir başlangıç mekânı olacak. Bu güzide eserleri şehrimize kazandıran Tanrıverdi Ailesi’ne şükranlarımı sunuyor, yeni sosyal alanların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.