Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ’Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı’nda 17 üniversite, Esenyurtlu öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte tercih danışmanlığı hizmeti de sunuldu.

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı, üniversite adaylarının tercih döneminde ihtiyaç duyduğu bilgi ve rehberliği sağladı. Etkinlik kapsamında 17 üniversite, stantlarıyla fuarda yer aldı. Öğrenciler, üniversitelerin akademik yapıları, sosyal imkânları ve bölümleri hakkında bilgi alırken, tercih sürecine dair merak ettikleri tüm sorulara doğrudan yanıt bulma fırsatı yakaladı. Fuar süresince rehber öğretmenler tarafından sağlanan birebir tercih danışmanlığı hizmetiyle de öğrencilerin kendilerine en uygun bölümleri ve üniversiteleri belirlemeleri amaçlandı. Bu sayede öğrenciler, farklı üniversiteleri yerinde görmek zorunda kalmadan çok sayıda üniversiteyi aynı çatı altında tanıma imkânına sahip oldu. Program, üniversiteye adım atmaya hazırlanan gençlere yol gösterici olmayı hedefledi.

"Uzak yerlere gidip üniversiteleri aramak zorunda kalmıyorlar"

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, üniversitelerle öğrencileri bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak Doğru Tercih, Doğru Gelecek şiarıyla öğrencilerimizin yanındayız. Amacımız, öğrencilerimizin doğru tercihi yaparken doğru bölümleri, doğru üniversitenin tanımaları ve bunları yakından görmeleri, yöneticiler hakkında, üniversite hakkında bilgi almalarıydı. Bu manteliyle de üniversitelerle öğrencilerimizi bir araya getirdik. Burada Esenyurt Belediyesi olarak 17 üniversiteyi davet ettik ve onlarla birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca yine Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi rehber öğretmenleriyle öğrencilerimizin doğru tercih yapmaları için tercih tanışmanı hizmeti sunmaktayız. Öğrencilerimiz üniversitelerle görüşüp, üniversitelerin sosyal imkanları, akademik yapısı ve bölümler hakkında bir yandan bilgi alırken hem de uzak yerlere gidip üniversiteleri aramak zorunda kalmıyorlar. Esenyurt Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.