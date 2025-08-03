İzmir’in en büyük içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 10’a kadar düştü. İklim değişikliği, düzensiz yağış rejimi ve artan nüfus baskısı nedeniyle şehrin su kaynakları alarm veriyor. İzmirliler, 'her damla değerli' vurgusuyla acil çağrı yapıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir, iklim değişikliğinin en çarpıcı etkilerinden biri olan su kıtlığı ile karşı karşıya. Son yıllarda artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri ve hızlı kentleşmenin yarattığı baskı, şehrin içme suyu kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ediyor.

İzmir’in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı, 2025 yazı itibarıyla son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İZSU verilerine göre, barajın doluluk oranı Temmuz 2025’te yüzde 10,68 düzeyinde ölçüldü. Bu rakam, İzmir için yalnızca bir su istatistiği değil, yaklaşan bir krizin habercisi. Uzmanlar, bu gidişatın devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda İzmir’in içme suyunda ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

İKLİM KRİZİ VE ARTAN NÜFUS BASKISI

Dünyada su kaynakları giderek azalıyor. OECD’nin Environmental Outlook to 2050 raporuna göre, 2050 yılına kadar küresel su talebi yüzde 55 oranında artacak. Bu artışın en yoğun hissedileceği bölgelerden biri Akdeniz havzası. İzmir de bu tablonun tam ortasında yer alıyor. İzmir Planlama Ajansı’nın uydu görüntüleri üzerinden yaptığı analiz, 2015-2025 arasında Tahtalı Barajı yüzey alanının ciddi şekilde küçüldüğünü ortaya koydu. Bu yalnızca miktarsal bir azalma değil; aynı zamanda ekosistem dengesi, tarımsal üretim ve kent güvenliği için büyük bir tehdit anlamına geliyor.

SU TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ALARM VERİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 verileri, kentte yaz aylarında su tüketiminin kritik seviyelere ulaştığını gösteriyor. Özellikle tarım, hayvancılık, turizm ve yeşil alan sulamaları, su tüketiminde başı çekiyor.

● Turistik tesislerin tüketimi: 731,7 m³’ten 1328 m³’e,

● Sanayide su kullanımı: 837,3 m³’ten 1534 m³’e,

● Park ve mezarlık sulamaları: 379,8 m³’ten 568,6 m³’e yükseldi.

● TÜİK verilerine göre ise konutlarda da kişi başı günlük su kullanımı ise 210 litreyi buldu. Bu rakamlar tasarruf alışkanlıklarının güçlendirilmesi gerektiğini net biçimde ortaya koyuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda su krizine karşı önemli adımlar attı. İçme suyu hatları yenilenirken, su kayıp-kaçak oranı düşürüldü, taşkın riskine karşı dere temizlikleri gerçekleştirildi. Yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılırken, yenilenebilir enerji projeleriyle çevresel etki azaltıldı.

Kurumsal su kullanımında yüzde 30 tasarruf hedefi belirlendi, izleme sistemi kuruldu. Park ve yeşil alanlarda akıllı sulama sistemleri devreye alındı. Belediyeye ait süs havuzları kapatıldı. Bahçe sulamaları ve temizlik çalışmaları gece saatlerine alındı. Su fatura sistemine “tasarruf farkı” gösteren uyarı eklendi. Yeni park, çim alan ve süs bitkisi sulama abonelikleri geçici olarak durduruldu. Yüksek su kullanımını önlemek amacıyla kademesiz su tarifesi kademeli hale getirildi. Su arıza ekiplerinin sayısı artırıldı.