Kağızman dağcılık ve doğa sporları Kulübü ilçe genelindeki tarihi ve doğal keşiflerine devam ediyor.

Kulüp üyeleri yürüyerek ilçe genelindeki doğal güzlekleri tanıtmaları, doğaseverler için büyük bir kolaylık oldu. Bisikletli olarak ta ilçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin keşfi için pedal çeviren ekip, yaklaşık 20 kişilik bir grupla Kağızman Gökkuşağı Piknik Alanı, Toprakkale, Kesiköprü, Aşağıdere ve Yukarıdere güzergâhında bir bisiklet turu düzenledi.

Doğayla iç içe, keyifli ve sağlıklı bir etkinlik olan bu bisiklet turu; hem sporun birleştirici gücünü yaşamak hem de ilçenin doğal güzelliklerini fark etmek adına harika bir fırsat oldu. Katılımcılar, rengârenk doğa manzaraları eşliğinde pedallayarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilendiler.

Etkinlik, Kağızman’da doğa sporlarının yaygınlaşması ve özellikle gençler arasında bisiklet kültürünün gelişmesi açısından önemli bir adım oldu. Kağızman dağcılık ve doğa sporları Kulübü benzer organizasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.