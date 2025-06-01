Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı içme suyu arıtma tesisleri Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini ağırladık.

ESKİ’ nin ilgili personellerinin rehberliğinde öğrencilere ziyaretin ilk etabında içme suyu arıtma tesisi incelendi. İçme suyunun tesise giren ilk noktasından başlanarak hızlı karıştırıcı havuzlara kadar bütün aşamaları yerinde gösterilerek tesisin işleyişi anlatıldı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, " Su kullanma bilinci kapsamında suyumuzun evlerimize gelene kadar izlediği süreç gösterildi. Türkiye’de sayılı laboratuvarların sahip olduğu akredite laboratuvar unvanını almış tesisin laboratuvarlarını gezip görme şansı bulan öğrencilerimiz, içme suyu arıtma tanklarında kullanılan dezenfeksiyon sistemleri ve dengeleme havuzlarını incelediler. Tesisin laboratuvar ve scada (uzaktan müdahale odası) sistemleri de gösterilerek bilgi verildi" denildi.

"Suyu israf etmemeliyiz"

ESKİ yetkilileri, "Suyun değerini bilmeliyiz, tek bir damlasını dahi çok iyi değerlendirmeliyiz. Kaynakları yerinde ve verimli kullanmak zorundayız. Su tasarrufu konusunda halkımıza zaman zaman bilgilendirme yapıyoruz. İnsan nüfusunun giderek artmasıyla, içilebilir su azalıyor. Suyu israf etmemeliyiz. Yaptığımız her işte suyu yeteri kadar ve idareli kullanmalıyız. Suyun, evlerimize uzanan yolculuğunu anlattığımız öğrencilerimize geldikleri için teşekkür ediyor, eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz" dediler.