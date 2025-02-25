Kars’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz günlerde kar ve tipiden dolayı geçici olarak ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı karayolunda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla karayolunun bazı bölgelerinde 1 metreyi bulan kar, temizlendi. Çok sayıda greyder ve rotatif ile çalıştığı karayolunun tamamen karı temizlenirken, Kağızman-Ağrı karayolu ise yeniden ulaşıma açılarak vatandaşların hizmetine girdi.