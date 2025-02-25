Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.İZMİR (İGFA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki törenle sahiplerini buldu.

İzmir'in başarılı sporcuları, spor kulüpleri, spor yöneticileri ve spor kamuoyu, TSYD'nin EKMAS Group sponsorluğunda düzenlediği geleneksel ödül gecesinde buluştu.

Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay da katıldı. Törende Challenger Cup finalinde Galatasaray Zena’yı mağlup ederek ikinci kez Avrupa şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Sutopu Takımı Uluslararası Başarı Ödülü’nü aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca da Yılın Sporcusu Ödülü’nü aldı.

Törende Yılın Teknik Direktörü Ödülü’nü Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’a takdim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlar sutopu takımını da kutlayarak “Bizim güzel kızlarımız da şampiyonlukla geldiler. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Diğer sporcularımızın da tek tek hepsini kutluyorum” şeklinde konuştu.

TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, “Biz İzmir’in sporcu ve spor kulüplerinin çok daha fazla ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. İzmir her alanda, özellikle de sporda kamuoyunda daha fazla yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Biz TSYD ödüllerinin de İzmir sporunun başarısının ulusal medyada daha fazla anılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Törende "Yılın Takımı" Göztepe, "Yılın Teknik Direktörü" de sarı-kırmızılıları iki sezonun ardından Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov oldu. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil "Yılın Spor Adamı", 44 yaşında yeniden futbola dönen Altay'da forma giyen Murat Uluç "Futbol Özel Ödülü"ne layık görüldü. İzmir'i 13 yıl sonra Voleybol Sultanlar Ligi'ne taşıyan Aras Kargo Spor Kulübü "Yılın Salon Sporları Kulübü", kadınlar sutopunda Avrupa'da Challenger Kupası'nı ilk kez Türkiye'ye getiren İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımı "Uluslararası Başarı" ödülüne seçildi.

Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran "Yılın Antrenörü", Buse Tosun, Aysel Önder, Emre Sakçı, Bengisu Avcı, Tuna Tunca ve Parla Kabasakal da "Yılın Sporcuları" olarak belirlendi. Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ile Şavkar Cimnastik Kulübü "Olimpik Gurur" ödülüne hak kazandı.

Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü Eskrim Şubesi'nin sporcusu 16 yaşındaki Derin Rüyam Kamiloğlu adına bu yıl düzenlenen "Derin Rüyam Kamiloğlu Anı Ödülü" ise milli eskrimciler Ceren Cebe ile Nilahsen Erten'e verildi.