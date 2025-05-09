Kağıthane Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların bakımını düzenli olarak gerçekleştirerek çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, parklar, açık alanlar ve yol kenarlarında çim biçme, bitki budama, çiçek ekimi ve çevre temizliği işlemleri titizlikle yürütülüyor. Özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanlara yönelik bakım faaliyetleri yoğunlaştırılırken vatandaşların daha sağlıklı ve temiz ortamlarda vakit geçirmesi ve ilçenin estetik görünümünün güçlenmesi amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, yeşil alanların hem korunması hem de daha işlevsel hale gelmesi adına yürütülen çalışmaların belirli bir plan çerçevesinde devam ettiğini belirtti. Kağıthane Belediyesi, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmak için çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.